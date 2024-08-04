Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Россия в этом году одержит победу в спецоперации. Об этом передает ТАСС.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», – заявил руководитель региона.

Он пояснил, что у ВСУ отсутствует пехота. По словам Кадырова, несколько раз в день ему поступают сообщения от командиров из зоны спецоперации, которые информируют, что «заходят» на стратегически важный объект.

Кадыров рассказал также про уверенное положение ВС России под Волчанском. «Со стороны Волчанска вообще нет проблем, – добавил он. – [Украинские военные] сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.