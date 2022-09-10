Кадыров назвал истинной целью спецоперации на Украине борьбу за будущее России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл свое видение истинной цели специальной военной операции России на Украине. О нем он написал в своем Telegram-канале.

«Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — заявил Рамзан Кадаров.

По словам главы Чечни, предупреждения о том, что «не надо угрожать и гарцевать у российских границ силами НАТО», означали, что власти РФ «не станут сидеть и смотреть, как над нами размещают дамоклов меч».

Ранее сегодня власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин признал тяжесть ситуации в Красном Лимане.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.