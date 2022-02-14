Кацалапов и Синицина взяли серебро в танцах на льду: Россия уже шестая в медальном зачете

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине.

Танцевальная пара из России набрала 220,51 баллов, уступив лишь французской паре Гийом Сизерон / Габриэла Пападакис (226,98), бронзовая медаль досталась Закари Донохью / Мэдисон Хаббелл из США (218,02).

Фигурное катание. Танцы на льду

1. Гийом Сизерон / Габриэла Пападакис (Франция) – 226,98

2. Никита Кацалапов / Виктория Синицина (Россия) – 220,51

3. Закари Донохью / Мэдисон Хаббелл (США) – 218,02

Стоит отметить, что для Кацалапова и Синициной эта медаль стала уже второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее пара выиграла золото в командном турнире в составе сборной России.

После этой серебряной медали наша национальная команда поднялась уже на шестое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. На счету России теперь 4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Напомним, ранее официально стало известно, что Камила Валиева выступит в одиночном турнире на Олимпийских играх.