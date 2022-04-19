Правительство увеличило максимальный размер займа для системообразующих предприятий

Правительство России приняло решение увеличить предельный размер займа для торговых и промышленных системообразующих предприятий до 30 млрд рублей. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

Отмечается, что ранее сумма кредита для одного предприятия не могла превышать 10 млрд рублей. Кроме того, в рамках программы по поддержке таких компаний, для них установлена ставка 11% годовых.

«Подготовлено уточнение правил по поддержке торговых и промышленных системообразующих предприятий. Для них предполагается увеличить предельный размер займа до 30 млрд рублей», – сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами Кабмина.

В марте этого года Мишустин сообщил о том, что для российских системообразующих предприятий будет запущена специальная кредитная программа, которая позволит им продолжить бесперебойную работу.

Помимо этой меры, Правительство разработало более ста инициатив для повышения устойчивости экономики. Список первоочередных антикризисных мер был составлен по поручению Президента России Владимира Путина.