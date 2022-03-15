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Экономика
15 марта 2022  17:50

Правительство направит на поддержку экономики России 1 трлн рублей

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Правительство разработало более 100 инициатив для повышения устойчивости экономики. Список первоочередных антикризисных мер был составлен по поручению Президента России Владимира Путина.

На финансирование данных программ планируется выделить около 1 трлн рублей. 

«Это очень гибкий документ. Он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации», — рассказал на заседании правительственной комиссии Премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, принятие плана поможет перестроить ряд производственных и логистических цепочек, что приведет к привлечению новых поставщиков и покупателей, а население обеспечит привычными услугами и товарами или достойной альтернативой.

Ряд стран ужесточили санкции против России после признания ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации на Украине. О ее начале 24 февраля в видеообращении к россиянам сообщил Президент страны Владимир Путин.

#Правительство #экономика
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