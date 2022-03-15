В России будет запущена специальная кредитная программа для системообразующих организаций

Для российских системообразующих предприятий будет запущена специальная кредитная программа, которая позволит им продолжить бесперебойную работу. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы запустим для этого специальную кредитную программу на пополнение оборотных средств», — сказал глава Кабмина на заседании правительственной комиссии.

Сначала кредиты предоставят представителям агропромышленного комплекса, промышленности, сферы торговли. Затем в программу включат и организации, ведущие деятельность в области транспорта, связи и строительства.

Также Мишустин рассказал, что Правительство разработало более ста инициатив для повышения устойчивости экономики. Список первоочередных антикризисных мер был составлен по поручению Президента России Владимира Путина.