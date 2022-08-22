Мишустин утвердил план по развитию туризма в России до 2035 года

В план по развитию туризма, утвержденный Правительством РФ, вошло более 65 мероприятий для развития этой области до 2035 года. Предусмотрено в том числе развитие туристических кластеров в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что, помимо льготных кредитов на создание туристической инфраструктуры и выделения бизнесу грантов на строительство и ремонт гостиниц, будет также организована поддержка эко- и сельского туризма и проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов. Кроме того, будет расширен механизм финансирования предприятий народных художественных промыслов и ремонта культурных учреждений. Также планируется открыть новые выставки и ввести в музеях мультимедиагидов, которые будут знакомить посетителей с экспонатами с помощью технологии дополненной реальности.

В Кабмине также анонсировали запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале. Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому туроператоры с 1 сентября будут обязаны заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок.

Ранее Правительство заявило о том, что 20 регионов России получат дополнительную финансовую помощь от государства на развитие туристической инфраструктуры.