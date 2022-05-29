Путин обязал туроператоров формировать электронную путевку

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который требует от туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предполагает, что нарушение туроператором запрета на реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки станет основанием для исключения его из единого федерального реестра.

В скором времени туроператоры не смогут продавать путевки без передачи сведений из договора с туристом в единую информационную систему. Турагент будет обязан направлять туроператору, сформировавшему предложение, уведомление о заключении договора в порядке и в срок, установленные правилами функционирования единой электронной системы.

«В случае заключения с туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта договора в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, основные данные о туристе или туристах и информация об их путешествии отражаются в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода)», — отмечается в тексте закона.

Предполагается, что система «Электронная путевка» будет защищать потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. Клиенты смогут отслеживать по номеру договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет.

Если туроператор не будет выполнять свои обязательства, клиент сможет обратиться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь» с квитанцией электронной путевки.

Начиная с 2018 года электронная путевка использовалась туроператорами или турагентами в добровольном порядке. Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года за исключением некоторых пунктов. Они начнут действовать с 1 марта 2023-го в сфере выездного туризма и с 1 сентября 2023-го — в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма.