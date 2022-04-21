Правительство выделит регионам 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

Девятнадцать регионов России получат дополнительную помощь от государства на развитие туристической инфраструктуры. На эти цели выделят 4 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства страны.

«Сегодня выделим 4 млрд рублей 19 субъектам Российской Федерации с высоким потенциалом развития туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей. А это не менее 2,5 тыс. номеров», — рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что такая работа ведется совместно с частным бизнесом, который намерен инвестировать свыше 4,5 млрд рублей. Это позволит увеличить номерной фонд и создать новые рабочие места.

«Каким бы красивым и уникальным ни было бы место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», — подчеркнул в связи с этим Премьер.