Кабмин упростит ввоз планшетов, компьютеров и смартфонов в Россию
В этом году в России упростят правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Без них современному человеку уже сложно представить свою жизнь. И Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации», – сказал Председатель Правительства.
Он отметил, что это поможет упростить импорт техники и обеспечить потребности внутреннего рынка.
Также будет смягчен таможенный контроль для системообразующих организаций при ввозе комплектующих для промышленного производства электронного оборудования и техники.
«Это поможет избежать сбоев и остановок в этом секторе», – подчеркнул Мишустин.
Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний.
В марте Минпромторг заявил, что запасов бытовой техники и электроники на складах России хватит почти на три месяца, о чем сообщал «Татар-информ».