Кабмин упростит ввоз планшетов, компьютеров и смартфонов в Россию

В этом году в России упростят правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Без них современному человеку уже сложно представить свою жизнь. И Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации», – сказал Председатель Правительства.

Он отметил, что это поможет упростить импорт техники и обеспечить потребности внутреннего рынка.

Также будет смягчен таможенный контроль для системообразующих организаций при ввозе комплектующих для промышленного производства электронного оборудования и техники.

«Это поможет избежать сбоев и остановок в этом секторе», – подчеркнул Мишустин.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний.

В марте Минпромторг заявил, что запасов бытовой техники и электроники на складах России хватит почти на три месяца, о чем сообщал «Татар-информ».