Кабмин упростит аренду земельных участков для создания производств по импортозамещению

Предприниматели, которые арендуют земельные участки для создания импортозамещающих производств смогут получить их без торгов, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает Правительство Росии в своем Telegram.

«Существенно упрощается предоставление земельных участков. Физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду, если они намерены создать там производство в сфере импортозамещения», – рассказал глава Кабмина.

Он отметил, что россияне также получат возможность без торга выкупить землю, которую они раньше арендовали у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

По словам Мишустина, принципиальные решения были приняты также для поддержки строительной сферы. В частности, подписано распоряжение о выделении 35 млрд рублей на льготные кредиты застройщикам жилья.

«Государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность сроков ввода объектов, а кредитующим их банков снизить риски роста „проблемных“ займов», — объяснил Премьер.

Напомним, банки, которые выразят готовность предоставить застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых, по решению правительства смогут получить субсидии для возмещения недополученных средств.

Предполагается, что принятые меры по поддержке отрасли помогут строительным компаниям возвести 18,5 млн кв. метров жилья. Из них 5,55 млн кв. метров планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года, подчеркнули в Кабмине.

В начале марта Правительство РФ рассмотрело новый пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, которые коснутся в том числе и строительной отрасли, о чем сообщал «Татар-информ».