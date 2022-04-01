Ставки по кредитам для застройщиков жилья в России снижены до 15%

Российские компании, занимающиеся строительством жилья, могут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам не выше 15% годовых. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Для возмещения недополученных средств банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Такая мера коснется кредитов, оформленных до 31 декабря 2023 года.

Правительство рассчитывает одновременно поддержать как банки, так и самих застройщиков. «Для первых снизятся риски лавинообразного роста „плохих“ кредитов, а для вторых — опасность сорвать ввод объектов из-за недостатка финансирования», — отмечается в сообщении кабинета.

Принятая мера входит в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в связи с внешними санкциями.

Ранее субсидии процентной ставки по кредитам были доступны компаниям, занимающимся строительством детских садов, школ, поликлиник и муниципального жилья.

В начале марта Правительство РФ рассмотрело новый пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, которые коснутся в том числе и строительной отрасли.