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Транспорт
25 мая 2022  13:52

Кабмин Татарстана изымет еще один участок под строительство Вознесенского тракта

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В Казани изымается еще один земельный участок под строительство Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга». Соответствующее постановление Правительства РТ появилось на официальном портале правовой информации республики.

Участок площадью более 143 кв. метров расположен на территории Казани и Пестречинского района и является частью более крупного участка (более 3 120 тыс. кв. метров). Его собственник — общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие „Кощаковский“».

Минземимущество РТ проведет оценку участка и в течение 30 дней после этого совместно с Главтатдортрансом выкупит его у владельца. 

Ранее для строительства Вознесенского тракта были изъяты земельные участки на улице Минской, а также в поселке Вознесенское в Казани. Дорога станет пятой «вылетной» магистралью города. Ее строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: она примет на себя транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское, Привольный.

#Вознесенский тракт #изъятие земель
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