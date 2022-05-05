Власти Казани изымают еще два земельных участка для строительства Вознесенского тракта

В Казани изымут два земельных участка для строительства Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Соответствующее постановление Кабмина опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Первый из участков располагается по улице Бахтизина в поселке Вознесенское. Помимо 1,2 тыс. кв. метров земли, будут изъяты находящиеся на них объекты недвижимости, находящиеся в долевой собственности Л.М. Загитовой и Д.Р. Загитова.

Второй участок принадлежит Казанскому земельному инвестиционному фонду и находится в доверительном управлении у управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест». Площадь изымаемых земель составляет 2 824 кв. метра.

Минземимущество РТ оповестит собственников указанных участков.

На прошлой неделе власти Казани объявили об изъятии пяти участков для возведения Вознесенского тракта, который станет пятой «вылетной» магистралью города. Его строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: он примет на себя транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское, Привольный.