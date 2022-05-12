В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут земли на улице Минской

Правительство Татарстана постановило изъять земельные участки на улице Минской для строительства Вознесенского тракта. Об этом говорится в постановлениях правительства РТ.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии Казани, планируется изъять небольшой участок площадью 59 кв.м. Его предполагается выделить из более крупного участка площадью 1831 кв.м, принадлежащего паевому инвестиционному комбинированному фонду «АС-Фонд Строительный» и находящемуся в управлении УК «Капитал-Траст-Инвест».

Также постановлением от 11 мая утверждено еще одно изъятие земли. Правительство Татарстана одобрило изъятие участка площадью 2 203 кв. м на улице Минской. Его также планируется выделить из участка в 22,5 тыс. кв. м. Владельцем земли выступает рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд». Управляет им все та же УК «Капитал-Траст-Инвест».

В документах указано, что собственникам земель выплатят возмещение.