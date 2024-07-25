Кабмин РТ утвердил порядок предоставления грантов передовым инженерным школам

В Татарстане утвержден порядок предоставления грантов в виде субсидий на развитие передовых инженерных школ (ПИШ) в текущем, 2024 году. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее, в конце мая, Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил грант «Поддержка программ развития передовых инженерных школ». В список грантополучателей вошли Казанский федеральный университет, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» и Университет Иннополис.

Средства гранта могут быть направлены на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и менеджмента передовых инженерных школ, разработку и внедрение новых образовательных программ, создание и совершенствование условий для подготовки кадров (включая привлечение работающих инженеров к преподавательской деятельности), создание специальных образовательных пространств (лабораторий, опытных производств, «умных» фабрик), а также на организацию практик или стажировок для лучших студентов вне образовательного процесса.

Каждый из вузов получит по 82 млн 356,18 тыс. рублей. Их можно будет потратить на зарплаты сотрудников, оплату работу и услуг, необходимых для функционирования школ, закупки, стипендии и иные формы материальной поддержки учащихся.

Для предоставления гранта потребуется в том числе наличие у образовательной организации программы развития передовой инженерной школы на менее чем на семь лет. Если средства не будут потрачены полностью, остаток потребуется вернуть в бюджет.

В начале июля Президент России Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудили развитие передовых инженерных школ. «Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса», — заметил тогда глава государства.