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Экономика
30 января 2023  23:50

Кабмин разъяснил порядок реализации указа Путин об ответе на потолок цен на нефть

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок реализации указа Президента Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ размещен на портале правовой информации.

«Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», — сказано в документе. 

5 декабря 2022 года начали действовать европейское эмбарго на поставки сырой нефти из России по морю и потолок цен на нефть российского производства в 60 долларов за баррель, поддержанный странами G7, Австралией и государствами ЕС. 27 декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на данную инициативу.  

#Владимир Путин
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