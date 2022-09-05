Кабмин обязал органы власти регистрироваться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Правительство России уточнило, в каких соцсетях должны зарегистрироваться государственные органы, органы местного самоуправления, а также подведомственные организации и суды.

Как рассказали в пресс-службе Кабмина, власти обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В своих профилях они будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, укажут актуальный адрес электронной почты и номера телефонов для связи. Также госорганы будут предоставлять здесь свои комментарии по актуальным вопросам.

Новые требования вступят в силу с 1 декабря этого года.

Напомним, что вести страницы в соцсетях органы госвласти обязал Президент России Владимир Путин. Ранее «Татар-информ» сообщал, что все города и районы России уже начали общаться со своими жителями через паблики в соцсетях.