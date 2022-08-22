Все города и районы в России начали общаться с жителями через паблики в соцсетях

Все города, муниципальные районы России и органы исполнительной власти в регионах создали паблики во «ВКонтакте», где рассказывают жителям об актуальных новостях и принимают обращения от них. В общей сложности это 2 938 сообществ, на которые подписаны более 50 млн пользователей.

Напомним, что вести страницы в соцсетях органы госвласти обязал Президент России Владимир Путин. Результаты исполнения этого закона были презентованы на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

«Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи „Госпаблики“ и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — отметил замглавы Минцифры Олег Качанов.

За это время в соцсетях появились паблики городов, муниципальных районов, органов власти, работающих в разных сферах. На сегодня экосистема включает 2 938 государственных пабликов, общая аудитория которых превышает более 50 млн пользователей.

На страницах публикуются актуальные новости населенного пункта, принимаются обращения жителей. Однако на этом их функции не закончатся, заметил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и центры управлениям регионами», — уточнил он.

Цепелев добавил, что для эффективной коммуникации с населением необходимо привлечь в Сеть все ведомства и районные администрации.