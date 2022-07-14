Российские органы власти обязали вести страницы в соцсетях

Все органы власти обязали вести официальные страницы в социальных сетях. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На страницах будет публиковаться актуальная информация о работе органов. При этом своими пабликами должны обзавестись и организации, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления.

Отмечается, что ранее введенное требование о создании сайтов несколько устарело и оказалось недостаточным для полноценной онлайн-коммуникации с гражданами.