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Технологии
14 июля 2022  13:48

Российские органы власти обязали вести страницы в соцсетях

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Все органы власти обязали вести официальные страницы в социальных сетях. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На страницах будет публиковаться актуальная информация о работе органов. При этом своими пабликами должны обзавестись и организации, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления.

Отмечается, что ранее введенное требование о создании сайтов несколько устарело и оказалось недостаточным для полноценной онлайн-коммуникации с гражданами.

#Владимир Путин #соцсети #закон
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