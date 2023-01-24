Der Spiegel: Шольц принял решение о поставке танков Leopard 2 Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц после долгих дискуссий принял решение о поставке боевых танков Leopard 2 Киеву. Об этом передает ТАСС.

Согласно сведениям издания Der Spiegel, речь идет «как минимум об одной роте танков Leopard 2A6». Также отмечается, что Правительство Германии планирует разрешить экспорт такого рода техники, которая принадлежит другим странам, в частности, Польше.

Leopard 2 должны быть отправлены Киеву из собственных запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из запасов промышленности.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заявил, что в ближайшее время страны НАТО непременно смогут договориться по поставкам Киеву танков, в том числе и немецких Leopard.