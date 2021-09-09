Кабинет министров РФ почтил память главы МЧС минутой молчания

Во время заседания Правительства России премьер-министр Михаил Мишустин предложил почтить память генерала армии, главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, передает радио Sputnik.

«Вчера при исполнении служебного долга трагически погиб наш друг и коллега – министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым. Предлагаю почтить его память минутой молчания», – сказал Мишустин.

Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае во время учений в Норильске. Он попытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового документального фильма и сорвавшегося со скалы.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования сыну и вдове погибшего генерала, отметив, что смерть главы МЧС стала для него «личной невосполнимой утратой», ведь их с министром связывали долгие годы совместной работы.

9 сентября российский лидер посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России, о чем сообщал «Татар-информ».