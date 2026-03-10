К «Зарнице 2.0» присоединились учащиеся уже более ста школ Татарстана

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В школьном этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли участие учащиеся уже свыше ста образовательных учреждений Татарстана. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Школьный этап игры начался 23 февраля и завершится 31 марта. Его участниками станут школьники изо всех 45 муниципалитетов республики. К данному моменту в Татарстане регистрацию на «Зарницу 2.0» прошли почти 10,5 тыс. человек. Планируется, что общее число участников «Зарницы 2.0» в регионе превысит 100 тыс. учеников.

«Зарница 2.0» – это всероссийская военно-патриотическая игра с применением цифровых технологий. На школьном этапе производится отбор отряда, который будет представлять школу на уровне муниципалитета. Дети от семи до десяти лет участвуют в соревнованиях по первой помощи и основе строевой подготовки, маршрутной игре «Зарничка» и многих других активностях.

Для учащихся более старших возрастов предназначены тактические игры на местности, а также состязания по условно-военным специальностям: оператор беспилотника, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист.

Так, в Нижнекамском районе РТ учащиеся с 1-го по 10-й класс школы №33 поучаствовали в десяти этапах игры. Они проходили станции по маршрутному листу, демонстрировали умения и повышали навыки работы в команде. В Старошешминской школе соревнования проходили подростки 5–11-х классов. В организации игры помогли представители молодежного центра – они подарили отрядам туристические принадлежности.

«В детстве я была активной участницей „Зарницы“. Когда начиналась игра, чувство патриотизма и поддержки своей команды просто зашкаливало. Она показывала нам, как важно иметь рядом надежного товарища, который всегда подставит свое плечо, как важно выстроить стратегию и как важна общая победа! Игра погружала в исторические события нашей страны, мы вспоминали рассказы ветеранов ВОВ и Афганской кампании, представляли себя героями, от которых зависит судьба страны», – поделилась воспоминаниями директор Комплексного музея Нижнекамска Лилия Гатауллина.

«Всё новое – это хорошо забытое старое. Очень радостно, что современные ребята, наши дети, тоже имеют такую возможность и благодаря „Зарнице 2.0“ растут настоящими патриотами!» – выразила уверенность она.

В Шапшинской школе Высокогорского района РТ прошла игра для младших и средних классов. Там учеников ждали соревнования по первой помощи, военно-тактическое занятие и многое другое. А в Сардекбашской школе Кукморского района РТ состязались дети из 8–11-х классов: они соревновались в том числе в меткости и в скорости преодоления полосы препятствий.

После прохождения школьного этапа отряды будут соревноваться на муниципальном уровне до 12 апреля. Регистрация на «Зарницу 2.0» открыта до 31 марта на официальном сайте.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.