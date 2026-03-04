Более 100 тыс. молодых жителей Татарстана примут участие в новом сезоне «Зарницы 2.0»

Более 100 тыс. молодых людей Татарстана в возрасте от 7 до 23 лет станут участниками нового сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения Движение Первых в Татарстане Тимур Сулейманов.

По его словам, в этом году организаторы рассчитывают сохранить прошлогодний уровень охвата. «Мы планируем повторить как минимум по охвату – это более ста тысяч участников. В этом году нет задачи удвоить количество, потому что в прошлом году для многих это был первый опыт участия в „Зарнице“ в таком массовом формате. Они почувствовали вкус, и мы почувствовали интерес со стороны педагогического сообщества и самих ребят», – отметил он.

Сулейманов напомнил, что проект получил поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова – как финансовую, так и организационную, что позволит провести игру масштабно и системно.

В новом сезоне расширен возрастной диапазон участников – от 7 до 23 лет. Сформированы четыре категории: начальная школа, средняя, старшая и специальная – для студентов колледжей и техникумов.

Участники будут состязаться по условно-военным специальностям: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист. Последняя роль введена впервые. «Его задача – организовать качественное взаимодействие между участниками в сфере связи и кибербезопасности, обеспечивать шифрование и дешифровку важной информации», – пояснил Сулейманов.

Также добавлены новые дисциплины – марш-бросок, кросс и силовая выносливость. В целом структура игры сохраняет три тематических блока: образовательную программу, спортивную подготовку и военно-прикладные направления. В спортивной части предусмотрены состязания по нормативам ГТО, в блоке военной подготовки – основы тактики взаимодействия и начальной военной подготовки. Образовательный компонент включает проверку знаний по различным дисциплинам, в том числе по истории Отечества.

Игра пройдет в несколько этапов: внутри образовательных организаций, затем на муниципальном и зональном уровнях. Зональные соревнования состоятся в Казани и на базе особой экономической зоны «Алабуга». Отдельной площадкой станет столица республики, где часть дисциплин пройдет на набережной Черного озера.

Особая роль отведена наставникам. По словам Сулейманова, они не только готовят команды, но и формируют их дух: помогают зарегистрироваться, выбрать позывной, придумать девиз и распределить роли. После регистрации участники получают доступ к личным кабинетам.

Для координации работы в январе на базе центра «Патриот» прошла школа судей. В каждом муниципальном районе создаются штабы по организации игры. Для оперативной обратной связи действует горячая линия и специальный бот в социальных сетях, через который участники могут задать вопросы и получить консультацию.