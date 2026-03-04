news_header_top
Общество 4 марта 2026 19:17

В Татарстане региональный этап «Зарницы 2.0» пройдет в формате фестиваля

Ильнур Хамидуллин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Региональный этап третьего сезона военно-спортивной игры «Зарница 2.0» состоится в Татарстане с 1 по 31 мая, местом его проведения станет Казань. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель директора центра «ВОИН» в Республике Татарстан Ильнур Хамидуллин.

По словам спикера, центру поручена подготовка команд старшей и специальной возрастных категорий.

«Чтобы команда проявила себя в полной мере и достойно выступила на военно-спортивных состязаниях, к ним нужно готовиться. Наши образовательные программы позволяют пройти курсы по тактической медицине, огневой, инженерной подготовке, связи и управлению БПЛА», – отметил Хамидуллин.

Центр «ВОИН» создан по поручению Президента России Владимира Путина и является федеральной структурой. В декабре прошлого года организация отметила трехлетие. За это время, по данным центра, в Татарстане обучение прошли более 8 тыс. школьников и студентов колледжей. Программы утверждены Министерством просвещения РФ и включают огневую и тактическую подготовку, тактическую медицину, управление беспилотниками.

Инструкторами центра являются ветераны боевых действий, в том числе – участники специальной военной операции. «Все занятия практикоориентированные, ребята получают не только знания, но и реальные навыки», – подчеркнул замдиректора.

По его оценке, «Зарница 2.0» становится итогом подготовки воспитанников. «Очень отрадно видеть, как ребята стараются на всех этапах. Мы понимаем, что наша работа проходит не зря», – сказал он.

Региональный этап пройдет в формате фестиваля с участием родителей, наставников и групп поддержки. В программе предусмотрены новые дисциплины, в том числе по инженерному оборудованию и маскировке позиций, и интерактивные зоны. Также запланированы мастер-классы по тактической медицине, плетению маскировочных сетей и сдаче норм ГТО.

Окружной этап должен пройти с 11 июня по 9 августа в формате профильных сборов для победителей региональных соревнований старших возрастных групп. Всероссийский финал намечен на август-сентябрь.

«Миссия центра – воспитание патриотов нового поколения, умеющих любить свою Родину и защищать ее. „ВОИН“ – это аббревиатура „Верность Отечеству и народу“», – добавил Хамидуллин.

#зарница
