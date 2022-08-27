К уборке сахарной свеклы в Татарстане приступили три района

Три района Татарстана, Заинский, Сармановский и Тукаевский, начали убирать сахарную свеклу — пока накопано 24,6 тыс. тонн. Об этом рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства региона заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заинский сахарный завод уже начал приемку сырья, на днях запланирован запуск переработки. Буинский сахарный завод планирует приступить переработке в середине сентября, отметил докладчик.

Кроме того, параллельно с уборкой зерновых в республике начат обмолот масличных культур — рапса и горчицы, ведется копка сахарной свеклы и картофеля. Организован сев озимых культур и основная обработка почвы, продолжается заготовка кормов. Ранее Минсельхозпрод Татарстана призвал аграриев завершить сев озимых до 5 сентября, о чем сообщал «Татар-информ».

Под урожай 2023 года предстоит обработать почву на площади 1,7 млн гектаров, работы уже проведены на 282 тыс. гектаров зяби. При этом в Бавлинском и Верхнеуслонском районах основная обработка почвы еще не началась, обратил внимание министр.

Под озимый сев и урожай следующего года приобретено 33 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 30,7 килограмма действующего вещества на 1 гектар. Это на 15% выше уровня прошлого года в 26,5 килограмма. В общей сложности Татарстану до июня 2023 года выделен лимит в объеме 530 тыс. тонн удобрений, хозяйства выбрали из него около 10%.