Минсельхозпрод Татарстана призвал аграриев завершить сев озимых до 5 сентября

Минсельхозпрод Татарстана призвал аграриев завершить сев озимых культур в оптимальные сроки — до 5 сентября. Об этом было сказано на совещании с муниципалитетами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сухая погода привела к снижению запасов влаги в пахотном слое почвы. Управление Гидрометеорологии РТ зафиксировало наступление суховея и атмосферной засухи в ряде районов. По запасам влаги в почве ситуация некритичная», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Яшин.

Он отметил, что аграрии республики собрали 3,8 млн тонн зерновых, обмолотили 968 тыс. гектаров, что составляет 68% от общей площади посевов.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рафаэль Фаттахов добавил, что нагрузка на комбайны в этом году высокая. В среднем на одну машину она составляет 492 гектара при норме в 350 гектаров. В отдельных хозяйствах нагрузка и вовсе доходит до тысячи и более гектаров.

По словам Фаттахова, в таких случаях необходимо задействовать механизированные отряды. «В прошлом неурожайном году хозяйства привлекли около 250 комбайнов со стороны, а в этом году, несмотря на довольно высокие урожаи, привлечено всего 130 комбайнов», — заметил он.

Замминистра предупредил, что при запоздании уборки на десять дней с одного гектара теряется до 4 центнеров зерна. «Поэтому своевременная уборка с привлеченными комбайнами намного выгоднее поздней уборки с большими потерями», — подчеркнул он.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ришат Хабипов в свою очередь затронул вопрос арендной платы за паевые земли. «Она должна быть достойной, чтобы элементарно платить земельный налог и обеспечить поголовье в личных подворьях кормами. В этом году проблем с зерном нет, просим организовать выдачу арендной платы согласно заключенным договорам. Рекомендуемый размер — не ниже 800 рублей за гектар», — пояснил он.