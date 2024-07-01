news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 июля 2024 06:17

В первый день июля в Татарстане прогнозируется гроза и 31-градусная жара

Скопировать ссылку
В первый день июля в Татарстане прогнозируется гроза и 31-градусная жара
Фото: © «Татар-информ»

В первый день июля в Татарстане температура воздуха поднимется до +31 градуса. Ожидается переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть западный, северо-западный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, днем местами возможны кратковременные усиления до 20 метров в секунду.

#прогноз погоды #гроза
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2