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В первый день июля в Татарстане прогнозируется гроза и 31-градусная жара
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Фото: © «Татар-информ»
В первый день июля в Татарстане температура воздуха поднимется до +31 градуса. Ожидается переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Будет дуть западный, северо-западный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, днем местами возможны кратковременные усиления до 20 метров в секунду.
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