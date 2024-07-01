В первый день июля в Татарстане прогнозируется гроза и 31-градусная жара

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В первый день июля в Татарстане температура воздуха поднимется до +31 градуса. Ожидается переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть западный, северо-западный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, днем местами возможны кратковременные усиления до 20 метров в секунду.