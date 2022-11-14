К середине недели в Татарстане похолодает до -10 градусов

До середины начавшейся недели в Татарстане ожидается понижение температурного фона, однако затем он вновь повысится на фоне непогоды, которая вернется в республику. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 15 ноября, погода в регионе еще будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже нуля ночью и от -1 до -6 градусов — днем (в Казани — -4, -6 и -2, -4 градуса соответственно).

Кроме того, в Татарстане по-прежнему ожидаются кратковременные метели, сильный ветер до 15–20 м/с (в ночные и утренние часы) и гололедица на дорогах, в том числе и в столице республики. МЧС вновь напомнило о мерах безопасности в непогоду, Президент РТ Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам соблюдать осторожность.

В среду и четверг, 16-го и 17-го числа, с отходом циклона дальше на восток и ростом атмосферного давления осадки в регионе в основном прекратятся. Только в дневные часы 17 ноября на юге Татарстана под воздействием близкого атмосферного фронта пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза в темное время суток и от -1 до -7 градусов — в светлое, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, под влиянием фронтов южного циклона вновь произойдет ухудшение погодных условий. Прогнозируются снег и мокрый снег, метели, сильный ветер. На дорогах могут образоваться снежные заносы. При этом на территории республики потеплеет: температура воздуха в дневные часы составит от 0 до -5 градусов.