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К новому зданию театра Камала подведут сети водоснабжения почти за 81 млн рублей
К новому зданию театра им.Камала планируют построить сети водоснабжения и водоотведения. Стоимость работ составляет почти 81 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Согласно документации заказчик — МУП «Водоканал» — ожидает, что работы будут проведены в течение двух месяцев после заключения договора и объект будет подключен к сетям. Исполнителю предстоит провести земляные работы, укрепление откосов, водопонижение, устройство камеры, укладку трубопроводов и другие виды работ.
Заказчиком выступает «Водоканал», также МУП профинансирует предстоящее строительство.
Напомним, что в начале года стройку нового здания театра посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Как ранее сообщал «Татар-информ», площадь нового здания составит почти 49 тыс. кв. метров. Здесь разместятся несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. Увидеть рендеры и узнать о будущем площадки можно в материале «Льдины» подрезали и заменили парковку на сад: как меняется проект нового театра Камала.
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