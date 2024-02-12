К новому зданию театра Камала подведут сети водоснабжения почти за 81 млн рублей

Рендер предоставлен бюро Wowhouse

К новому зданию театра им.Камала планируют построить сети водоснабжения и водоотведения. Стоимость работ составляет почти 81 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Согласно документации заказчик — МУП «Водоканал» — ожидает, что работы будут проведены в течение двух месяцев после заключения договора и объект будет подключен к сетям. Исполнителю предстоит провести земляные работы, укрепление откосов, водопонижение, устройство камеры, укладку трубопроводов и другие виды работ.

Заказчиком выступает «Водоканал», также МУП профинансирует предстоящее строительство.

Напомним, что в начале года стройку нового здания театра посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как ранее сообщал «Татар-информ», площадь нового здания составит почти 49 тыс. кв. метров. Здесь разместятся несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. Увидеть рендеры и узнать о будущем площадки можно в материале «Льдины» подрезали и заменили парковку на сад: как меняется проект нового театра Камала.