К Ночи театрального искусства в Музее Горького бесплатно покажут спектакль «Воробьишко»

Казанский ТЮЗ присоединится к первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства» бесплатным показом бэби-спектакля «Воробьишко». Чтобы стать зрителем, подчеркнули в театре, необходима онлайн-регистрация.

«Так как это спектакль по произведению Максима Горького, мы подумали, что будет отлично провести мероприятие совместно с филиалом Национального музея Республики Татарстан – в пространстве Музея Горького и Шаляпина», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Спектакль покажут 27 марта – в Международный день театра, начало – в 17:00. «Воробьишко» создан для самых маленьких зрителей, от 9 месяцев до 5 лет, и их родителей. Постановка появилась в репертуаре театра, напомним, после фестиваля искусств «Горький+Казань» и его театральной лаборатории в 2025 году. Рассказ о птичьем семействе от Казанского ТЮЗа аккуратно познакомит малышей со сценическим миром звуков, форм и текстур. Спектакль создан так, что маленькие зрители и их родители смогут в располагающей атмосфере взаимодействовать с пространством и друг с другом.

Предварительная регистрация на спектакль откроется 20 марта в 12:00 на сайте ночи театрального искусства. Пространство Музея Горького сможет вместить 20 зрителей с учетом детей и их родителей – билет нужно оформить на каждого зрителя.

«Это количество оптимальное для того, чтобы каждый смог погрузиться в историю и быть частью интерактива», – уточнили в Казанском ТЮЗе.

Ночь театрального искусства проводится в этом году в России впервые. Бесплатные ночные спектакли, экскурсии за кулисы, мастер-классы и творческие встречи проведут театры более 70 регионов страны. Как инициатива Союза театральных деятелей России акция приурочена к юбилею профорганизации и ко Всемирному дню театра, 27 марта. Например, Театр имени Качалова к Ночи искусств приурочил открытие двух выставок в Музее ИЗО Татарстана – фотопроект «День театра Ильи Славутского», открывшийся 13 марта и 27 марта доступный для посещения бесплатно, и выставку сценических костюмов театра, которая откроется 19 марта.