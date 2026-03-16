Актера и режиссера Илью Славутского торжественно приняли в Союз фотографов РТ

Илья Славутский

Актеру и режиссеру театра имени Качалова, лауреату Национальной театральной премии «Золотая маска» Илье Славутскому торжественно вручили членский билет Союза фотографов Республики Татарстан. Символическая церемония неожиданно для него самого состоялась в день вернисажа фотовыставки «День театра Ильи Славутского» в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана.

«Хочу с огромным счастьем сообщить, что мы принимаем Илью Александровича в Союз фотографов РТ. Для нас это большая честь. Большое счастье, что наш город, Республику Татарстан представляют такие замечательные, талантливые люди. Илья для меня – человек-легенда: я была и остаюсь вашей большой фанаткой. Долгое время хранила ваш автограф на стене, для меня любовь к театру началась именно с вас», – сказала председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова.

Актер увлекается фотоискусством уже двадцать лет. Его первая выставка состоялась в 2006 году, а сейчас он представляет уже 12-й персональный фотопроект. Фотовыставка «День театра Ильи Славутского» дала в Казани старт первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Она приурочена ко Всемирному дню театра (27 марта), 150-летию Союза театральных деятелей России, а также к 235-летию театра имени Качалова, которое отмечалось в феврале минувшего года.

Экспонируются на новой фотовыставке Славутского около 60 снимков разных лет. Здесь и некоторые из первых кадров 2006 года, и самые свежие – 2026 года, как, например, «Жанна Д'Арк», в образе которой в доспехах запечатлена актриса театра имени Качалова Анна Макарова.

Также представлены такие фотосерии, как «Мастер и Маргарита», «Мертвые души», «Шаг со сцены», репортажные кадры «В дороге», «Свои».

«Главный, наверное, признак этой выставки – любимые работы, тональность этой выставки ностальгическая. Одна из самых свежих – портрет Равиля Шарафиева (актер театра Камала, народный артист РСФСР – прим. Т-и). И это достаточно интересная история, потому что я его лет 15 ждал на фотосессию. Мы время назначали, но что-то случалось, случалось… Но это стоило того, потому что мы сделали замечательный актерский кадр с черепом», – рассказал «Татар-информу» Илья Славутский.

К слову, череп как самый, пожалуй, театральный символ встречается на нескольких снимках фотовыставки. Портрет Равиля Шарафиева был снят в минувшем году с бутафорским экземпляром, а на натюрморте 2006 года в кадре череп настоящий.

«Череп существует как театральный шекспировский атрибут, он мне нравился всегда. Ведь в конечном итоге о чем речь может быть? Только о жизни и смерти – это главные темы», – констатировал Славутский.

Есть среди снимков выставки и те, что можно считать эксклюзивными в историческом контексте. Как уверяет Илья Славутский, их «вообще никто никогда не видел». Они сделаны в 2012 году во время реконструкции здания театра. На одном сцена с лесами, на другом – здание театра с разобранной крышей. Снимает Илья Славутский на цифровой фотоаппарат. Готовя кадры для выставки, он, по его собственным словам, пересмотрел, испытывая чувство ностальгии, тысячи своих снимков. Посетители видят их отпечатанными методом пластификации.

«Пока отбирал фотографии, захотелось что-то совсем новое придумать. Возможно, это будет смешанная техника – фотография, совмещённая, может, с рисунком, с коллажем. Какое-то необычное сочетание. Время очень сильно изменилось за последнее десятилетие-двадцатилетие, подходы к фотографии тоже, наверное, должны измениться, что-то должно быть новое придумано. Хотя иногда кажется, зачем это делать – проще выложить в соцсеть, где все увидят твою фотографию. Но когда фото материальные, в этом есть какая-то особая прелесть», – подчеркнул Славутский.

Большую часть гостей вернисажа составила, как назвала ее директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева, «наполненная театральной энергией публика»: служители театра, причем не только театра имени Качалова, и поклонники Ильи Славутского. Кто-то даже пришел с фотографией, на которой несколько лет назад был запечатлен вместе с актером, чтобы по случаю получить от него теперь автограф на обратной стороне.

«Ночь театрального искусства» пройдет в этом году в России впервые. Бесплатные ночные спектакли, экскурсии за кулисы, мастер-классы и творческие встречи проведут театры более 70 регионов страны. В Казани программу всероссийской культурно-просветительской акции Качаловский театр подготовил совместно с Музеем ИЗО Татарстана. В нее вошли не только выставки, но и лекции, детские занятия и экскурсии, посвященные театральному искусству.

Выставку «День театра Ильи Славутского» можно будет посмотреть до 29 апреля. А в День театра, 27 апреля, вход на нее будет бесплатным.