К Крещению аномальное тепло сменится в Татарстане умеренно морозной погодой

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К Крещению в Татарстане ожидается устойчивое понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на вторник, 14 января, на погоду в республике еще продолжит влиять атмосферный фронт. Будет идти небольшой, а местами и умеренный снег, температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. Днем с отходом атмосферного фронта небольшой снег сохранится лишь местами. Вместе с тем возможны слабые метели, на дорогах будет скользко. В дневные часы столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов.

Ночью в среду, 15 января, регион окажется под влиянием слабовыраженного тылового гребня. Прогнозируется небольшой снег, температурный фон понизится до -4, до -9 градусов. Однако днем очередной активный атмосферный фронт северного циклона принесет в Татарстан новую порцию снега. Местами вероятны метели с ухудшением видимости. В светлое время суток температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, как и накануне.

В ночные часы четверга, 16-го числа, в республике еще продолжит идти снег, местами разыграются слабые метели. С отходом фронта на восток в дневные часы на регион начнет влиять гребень повышенного давления. Осадки в большинстве районов РТ прекратятся, небольшой снег возможен преимущественно на востоке. В темное время суток похолодает до -5, -10 градусов, в светлое — воздух не прогреется больше -3, -8 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 17 и 18 января, временами в Татарстане ожидается небольшой снег. По ночам столбики термометров будут опускаться до -9, -14 градусов (в ночь на 17-е число местами и до -18). Днем прогнозируется от -3 до -8 градусов.