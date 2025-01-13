От −14 до 0: новая неделя в РТ начнется с перепадов температур и мокрого снега

Фото: © «Татар-информ»

В понедельник, 13 января, в Татарстане ожидается облачная погода, ночью возможны прояснения. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем прогнозируется умеренный снег, в том числе мокрый. Возможны усиления ветра до 11 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от −11 до −6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −14. Днем ожидается от −5 до 0 градусов.

На дорогах образуется сильная гололедица.