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От −14 до 0: новая неделя в РТ начнется с перепадов температур и мокрого снега
В понедельник, 13 января, в Татарстане ожидается облачная погода, ночью возможны прояснения. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ночью местами пройдет небольшой снег, днем прогнозируется умеренный снег, в том числе мокрый. Возможны усиления ветра до 11 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от −11 до −6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −14. Днем ожидается от −5 до 0 градусов.
На дорогах образуется сильная гололедица.
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