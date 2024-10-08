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К консервации фонтанов на зиму приступили в Казани
В столице Татарстана началась консервация фонтанов на зиму — в преддверии опасного для оборудования грядущего похолодания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
За несколько дней рабочие должны будут промыть и осушить конструкции, продуть трубы. Механизмы фонтанов, не переносящие холод, снимут и отправят на хранение, а чаши накроют.
Сегодня работы были организованы в парке жилого района «Салават Купере», где имеются плавающий и сухой фонтаны. Затем специалисты подготовят к зиме фонтаны в поселках Дербышки и Юдино, скверах Белинского и имени Столярова, парках Петрова, «Крылья Советов», имени Тинчурина и других.
Всего в Казани на зиму собираются законсервировать 31 фонтан. В прошлом году работы по консервации начались чуть позже — 10 октября.
Запуск фонтанов тоже зависит от погодных условий — они начинают работать в мае, напомнили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Этим летом на Булаке в центре Казани запустили 56 новых динамичных фонтанов, о чем сообщал «Татар-информ».
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