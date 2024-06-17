Видео: Буинский район Татарстана настиг сильнейший ливень с грозой

В Буинском районе Татарстана сегодня наблюдается неспокойная грозовая погода. По сообщениям очевидцев, регион накрыл сильнейший ливень в сопровождении порывистого штормового ветра.

Небо над районом периодически расчерчивают одна за другой яркие молнии. Над территорией повисли тяжелые грозовые тучи.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео разгулявшейся стихии. Очевидцы сообщают о мощных струях проливного дождя, хлестком ветре и сполохах молний на фоне свинцовых туч.