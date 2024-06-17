Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Буинский район Татарстана настиг сильнейший ливень с грозой
В Буинском районе Татарстана сегодня наблюдается неспокойная грозовая погода. По сообщениям очевидцев, регион накрыл сильнейший ливень в сопровождении порывистого штормового ветра.
Небо над районом периодически расчерчивают одна за другой яркие молнии. Над территорией повисли тяжелые грозовые тучи.
Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео разгулявшейся стихии. Очевидцы сообщают о мощных струях проливного дождя, хлестком ветре и сполохах молний на фоне свинцовых туч.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников