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Происшествия 17 июня 2024 21:53

Видео: Буинский район Татарстана настиг сильнейший ливень с грозой

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В Буинском районе Татарстана сегодня наблюдается неспокойная грозовая погода. По сообщениям очевидцев, регион накрыл сильнейший ливень в сопровождении порывистого штормового ветра.

Небо над районом периодически расчерчивают одна за другой яркие молнии. Над территорией повисли тяжелые грозовые тучи.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео разгулявшейся стихии. Очевидцы сообщают о мощных струях проливного дождя, хлестком ветре и сполохах молний на фоне свинцовых туч.

#удар молнии
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