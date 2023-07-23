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В Татарстан вернется 30-градусная жара
В ближайшие дни на территории Татарстана вновь установится 30-градусная жара. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
По данным татарстанских синоптиков, жаркую погоду стоит ожидать со среды, на которой заканчивается предварительный прогноз. Максимальные температуры в этот день указаны на уровне 25–30 градусов, ночные — от 11 до 16. Однако Росгидромет в этот день прогнозирует лишь до 27 градусов тепла и дождливую погоду.
Федеральные специалисты полагают, что столбики термометров поднимутся выше этой отметки на следующий день, 27 июля, а в пятницу и субботу доберутся до 32 градусов. В воскресенье будет чуть прохладнее — до +29.
Во второй половине недели прогнозируется слабый ветер, в среду, четверг и воскресенье возможны дожди, в пятницу и субботу преимущественно без осадков.
Ранее «Татар-информ» сообщал о прогнозе на начало недели. Синоптики обещают татарстанцам дожди, грозы и порывистый ветер.
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