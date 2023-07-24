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Туман, град и до +26 градусов ожидаются в Татарстане в понедельник
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Фото: © «Татар-информ»
24 июля на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди, туман, сообщает Гидрометцентр РТ.
Утром, днем и вечером прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные. Ожидаются также грозы, локально град.
Также синоптики предупредили о порывистом ветре: утром, днем и вечером возможны усиления до 14, локально 17–22 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 11 до 16 градусов, днем — от 21 до 26.
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