Туман, град и до +26 градусов ожидаются в Татарстане в понедельник

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24 июля на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди, туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Утром, днем и вечером прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные. Ожидаются также грозы, локально град.

Также синоптики предупредили о порывистом ветре: утром, днем и вечером возможны усиления до 14, локально 17–22 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 11 до 16 градусов, днем — от 21 до 26.