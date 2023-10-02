В Татарстане еще сохранится теплая погода, но начнутся дожди

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 2 октября, в Татарстане еще сохранится относительно высокий температурный фон, но атмосферный фронт принесет в республику дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над Татарстаном останется облачным с прояснениями. Утром и днем по всему региону, включая Казань, будут идти небольшие, а местами и умеренные дожди.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где, в том числе в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 14 м/с, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составляла от +10,7 градуса (в 2.10 на метеостанции Бавлы) до +14,9 градуса (в 2.20 на метеостанции Дрожжаное).

В светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 17–22 градусов тепла (в том числе в Казани ожидается от +17 до +19 градусов).

По предварительным данным метеорологов, в дальнейшем в регионе вероятно дальнейшее понижение температурного фона. Во вторник и среду, 3 и 4 октября, столбики термометров не будут подниматься выше +18 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане начало октября будет на три градуса теплее нормы. За последние дни сентября в столице республики были побиты три температурных рекорда.