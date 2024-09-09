Минниханов на Kazan Digital Weеk: Татарстан – один из лидеров цифровой трансформации РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан - один из лидеров цифровой трансформации нашей страны. Особый вклад в развитие IT-отрасли внесла реализация национальной программы «Цифровая экономика». Об этом на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week 2024 сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«При поддержке Президента страны Владимира Путина в рамках программы реализуются масштабные мероприятия. К скоростному интернету подключено более 10,5 тыс. социальных учреждений, значительная работа проводится по устранению цифрового неравенства: на сегодняшний день 86% домохозяйств республики обеспечены широкополосным доступом в интернет. Только за последние три года более чем 300 тыс. сельских домохозяйств обеспечены оптическим скоростным интернетом. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель имел быстрый доступ к информации, государственным и финансовым услугам», - рассказал Минниханов.

Кроме того, Татарстан стал первым регионом страны, где все государственные и муниципальные услуги стали доступны для граждан в электронном виде, благодаря чему срок их оказания значительно снизился, и они стали комфортнее для жителей. Следующий этап - предоставление услуг без посещения организаций и МФЦ, а также внедрение онлайн системы, добавил Раис Татарстана.

Отдельное внимание он уделил переходу республиканских учреждений на отечественную операционную систему «Астра Линукс». В Татарстане по этому направлению идёт большая работа, и до конца текущего года ей будут оборудованы 140 тыс. рабочих мест.

Отметил развитие IT-отрасли в Татарстане и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Татарстан находится на третьем месте в стране по развитию IT - отрасли за последние четыре года. Вырос в три раза объем решений республиканских компаний на этом рынке. Кроме того, регион лидирует в России в основной капитал IT- компаний», - заявил министр.