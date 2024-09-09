Мишустин о Kazan Digital Week: Одна из крупнейших российских площадок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный форум Kazan Digital Week - это одна из крупнейших площадок в России для разработчиков, государства и бизнеса. Об этом заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин в видеоприветствии участников форума.

«Сегодня это одна из крупнейших российских и международных площадок, где встречаются разработчики и заказчики IT-продуктов, представители государства, бизнеса, начинающие специалисты и профессионалы, которые уже добились успеха и готовы передать опыт», - заявил Мишустин.

Он отметил, что участникам форума предстоит обсудить практические вопросы выполнения поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по укреплению технологического суверенитета, а также цифровизации ключевых секторов экономики.

«Правительство уделяет таким темам большое внимание. Мы оказываем всестороннюю поддержку информационно-технологической сфере, чтобы инновации и прорывные решения создавались и активно применялись в нашей стране», - добавил он.

Председатель Правительства России добавил, что важным направлением в этой работе является подготовка высококвалифицированных кадров. По его словам, в отрасли сейчас трудятся свыше 900 тыс. специалистов, и их количество с каждым годом увеличивается.

«Всё чаще ученики предпочитают на едином государственном экзамене сдавать информатику. Эта дисциплина стабильно удерживает 2-е место по популярности среди предметов по выбору и уступает только традиционному лидеру – обществознанию», - подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что в 2024 году почти каждый десятый окончивший вуз получил специальность в информационно-технологической области, а за последние 5 лет количество выпускников по таким направлениям выросло на 18%.

Кроме того, по итогам прошлого года доля информационных технологий в валовом внутреннем продукте России приблизилась к 2%.

«И последние 5 лет этот сектор увеличивался быстрее всей экономики в целом. Среднегодовой прирост превысил десятую часть. Расширяется ассортимент отечественного софта. В реестре российского программного обеспечения насчитывается свыше 22 тыс. наименований», - сказал Председатель Правительства РФ.

Он также отметил большой спрос на отечественные технологии. Так, объем реализации собственных решений по итогам 2023-го составил 3 трлн рублей.

«По поручению главы государства за 6 лет не менее 80 наших организаций ключевых секторов должны перейти на российский софт в производственных и управленческих процессах. И чтобы ускорить замещение зарубежных продуктов и предоставить предприятиям востребованное и надёжное программное обеспечение, были созданы 36 индустриальных центров компетенций. Они объединили усилия крупных заказчиков, разработчиков. В них задействованы свыше 300 ведущих компаний из самых различных отраслей. Вместе они реализуют 200 инициатив по внедрению передовых программ, которые созданы в России», - заявил Мишустин.

Он напомнил, что уже к 2030 году во всех важнейших областях экономики и социальной сферы необходимо сформировать цифровые платформы, чтобы упростить предоставление сервисов, сделать их удобнее для граждан, бизнеса, в целом вывести на более высокий уровень работу предприятий.

«Ещё одной задачей является распространение технологий на основе безопасного и доверенного искусственного интеллекта. Как отмечал глава государства, за ними – будущее. Особый приоритет при их внедрении станет отдаваться здравоохранению, образованию, экологии, безопасности городской среды и, конечно, повышению удобства получения гражданами государственных услуг, в том числе проактивно или в режиме диалога», - добавил Мишустин.

В заключение он сказал, что эти вопросы будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», и пожелал всем участникам продуктивного общения, прорывных идей, движения только вперёд для укрепления технологического суверенитета России.