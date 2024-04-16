К Играм БРИКС отремонтируют казанский Центр бокса и настольного тенниса

К Играм БРИКС в Казани проведут капитальный ремонт Центра бокса и настольного тенниса, после обновления комплекс сможет принимать до 2 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Будут оборудованы универсальный зал с трибунами на 1782 места, тренажерный и тренировочные залы для занятий дзюдо и тхэквондо, два хореографических зала и комнаты отдыха для спортсменов и тренеров.

В теннисном зале установят 29 специальных столов, а в тренировочном зале для бокса появятся шесть рингов.

Игры БРИКС состоятся 10–26 июня на 17 спортивных объектах города. Ожидается приезд 4,7 тыс. спортсменов и членов делегаций. Соревнования пройдут по 29 видам спорта (из них 20 олимпийских).