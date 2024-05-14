Метшин осмотрел обновляемый к Играм БРИКС Центр бокса и настольного тенниса в Казани

Фото: мэрия Казани

В Центре бокса и настольного тенниса в Казани завершается капитальный ремонт. В июне он станет одной из площадок столицы РТ, которые примут соревнования Игр БРИКС. Сегодня ход работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь здания составляет 17 тысяч квадратных метров. Главной локацией для проведения соревнований станет основной зал площадью 2,2 тысячи квадратных метров с 1,8 тысячи посадочных мест. К Играм закуплено 30 новых теннисных столов и шесть рингов для бокса. Также отремонтированы напольное покрытие, освещение и обновлен светодиодный экран. Изменения произошли и в других помещениях спортобъекта.

Как отметил Метшин, предстоящие соревнования скажутся не только на престиже Казани на мировом уровне, но и позволят городу обновить спортивные объекты, которые будут служить казанцам еще долгие годы после турнира.

«За прошедшие годы многие технологии, материалы изменились и центр необходимо обновить. Соревнования Игр стран БРИКС будут проходить в этом центре две недели. После чего две тысячи юных спортсменов смогут еще много лет оттачивать в нем свое мастерство в комфортных условиях», — сказал мэр.

Кроме того, в Центре планируют обновить центральный вход, который, по задумке специалистов, станет более светлым, комнаты отдыха и конференц-зал.

Как сообщили в исполкоме, соревнования по настольному теннису состоятся 19-22 июня. В них примут участие 128 спортсменов. Турнир по боксу состоится 13-16 июня и соберет 156 спортсменов. Будет разыграно 25 комплектов медалей.

После проведения Игр БРИКС в спортивном центре на постоянной основе будут заниматься порядка 400 юных теннисистов, 400 боксеров, по 600 гимнастов и футболистов.

Ожидается, что ремонтные работы на объекте будут закончены до 25 мая.