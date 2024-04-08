К декабрю в Арском районе проведут капремонт Дома-усадьбы семьи Тукаевых

В Арском районе, в деревне Кошлауч, проведут капитальный ремонт Дома-усадьбы семьи Тукаевых. Стоимость работ оценивается в более чем 3 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

До 1 декабря в здании пройдут ремонтно-реставрационные работы, а также благоустройство и озеленение территории.

Кроме того, Главинвестстрой, как следует из документации, ищет подрядчика на проведение капитального ремонта здания филиала Россельхозцентра в Казани, а также четырех сельских домов культуры: в Нижнем Наратбаше и Новых Тинчалях Буинского района, Татарском Саплыке Дрожжановского и Манзарасе Кукморского района.

Общая стоимость работ по всем объектом, включая Дом-усадьбу Тукаевых, составляет почти 116 млн рублей. Их профинансируют из бюджета Татарстана.

Напомним, что о планах провести реставрацию музея стало известно еще осенью 2023 года. Полностью завершить работы планируют к юбилейной дате – 140-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2026-м. Тогда документация прошла историко-культурную экспертизу.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», обновление ожидает два музея, связанные с именем знаменитого татарского поэта.

Фото: © «Татар-информ»