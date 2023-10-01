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В Арском районе капитально отремонтируют Дом-усадьбу семьи Тукаевых
В Арском районе капительно отремонтируют Дом-усадьбу семьи Тукаевых. На проведение работ получено положительное заключение эксперта, следует из акта, опубликованного Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.
Эксперт проверил возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ в деревне Кошлауч (ул.Тукая, д.61).
Напомним, что дом-музей создан в 1995 году в восстановленной усадьбе отца классика татарской литературы Габдуллы Тукая — муллы Мухаметгарифа. Обновить объект планируют к юбилейной дате — 140-летию со дня рождения поэта в 2026 году.
О том, какие изменения к этой дате ожидаются во втором музее Тукая – в деревне Кырлай – можно узнать в материале «Татар-информа».
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