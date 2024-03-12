К чему приведут снегопады: аграрии переживают за почву, транспортники – за судоходство

Прошедшая зима в Татарстане стала экстремальной из-за большого количества выпавшего снега

Фото: © «Наш Черемшан»

«Переживать из-за низкого урожая пока не стоит»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пока не видят рисков для сбора низкого урожая зерновых в этом году. Наоборот, обильные снегопады, прошедшие зимой, могут создать хорошие условия для земледелия.

«По тому количеству осадков, которые выпали за зимние месяцы, можно говорить, что это благоприятная ситуация для аграриев. Переживать из-за низкого урожая пока не стоит. И чего-то критичного с озимыми нет», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

В республике еженедельно проводится мониторинг состояниях озимых, посеянных на площади 550 тыс. га. В том числе оценивается содержание сахаров в узлах кущения. Их высокое содержание – одно из важных условий морозостойкости пшеницы.

Ирек Садыков: «По тому количеству осадков, которые выпали за зимние месяцы, можно говорить, что это благоприятная ситуация для аграриев» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Содержание сахаров на уровне оптимальных значений. Конечно, есть поля, где ниже, но их не так много – около 10%. Гибель посевов озимых на уровне естественного падения – около 4–5%. И мы не ожидаем серьезной гибели. Пока высота снежного покрова на полях высокая, температура в узле кущения растения – около нуля градусов, может, чуть выше. Поэтому идет быстрый расход сахаров. Но с учетом того, что их достаточно, ожидаем, что посевы будут в хорошем состоянии весной», – отметил спикер.

По его словам, состояние растений будет зависеть и от температуры воздуха. И определяющими в большей степени здесь станут два месяца – май и июнь. В этот период растения будут на этапе всхода. «При высокой температуре воздуха влага с почвы будет испаряться», – уточнил Садыков.

В республике еженедельно проводится мониторинг состояниях озимых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеемся, что вся влага уйдет не в реки, а в большей степени в почву»

Из-за жары и засухи аграрии Татарстана в прошлом году собрали лишь 3,7 млн тонн зерна, включая кукурузу. Это на 31,1% меньше, чем в 2022 году. Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев сообщил «Татар-информу», что лето этого года в Татарстане тоже может быть засушливым и жарким. И связано это с тем, что зима была достаточно холодной.

«Синоптики, когда мы просим у них долгосрочные прогнозы, говорят, что пока рано и только где-то к концу марта смогут дать какую-то информацию. Поэтому пока нельзя сказать, что будет очень жаркое лето и без осадков», – ответил на такой прогноз ученого Садыков.

Он добавил, что пока запас влаги в почве достаточно хороший. В некоторых зонах республики снежный покров на полях достигает 110 см, а минимальный – 20-70 см. «И этот запас влаги для нас благоприятен», – заметил собеседник информагентства.

Пока запас влаги в почве достаточно хороший Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако, по его словам, все будет зависеть от «сценария» весны. «Если посчитать, в ноябре – феврале у нас выпало 221 мм осадков, это 164% от нормы. Надеемся, что вся влага уйдет не в реки, а в большей степени в почву, что будет работать на урожай. От весны зависит, насколько эта влага уйдет в почву для пополнения запасов влаги», – заявил начальник отдела министерства.

При этом он уверен, что большое количество выпавших зимой осадков не создаст переувлажнения почвы, поскольку прошедшей осенью влаги было недостаточно. Тогда выпала только половина нормы осадков. «Сейчас содержание продуктивной влаги в метровом слое почве – оптимальное. Это хорошо для наших полей», – подчеркнул Садыков.

Фарит Ханифов заявлял, что обильные снегопады могут положительно сказаться на судоходстве, поскольку реки будут полноводные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Талые воды могли бы поправить положение с критическим обмелением рек»

Если земледельцы надеются на то, что большая часть осадков уйдет в почву, то транспортникам нужно, чтобы вода пошла в реки. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявлял, что обильные снегопады могут положительно сказаться на судоходстве, поскольку реки будут полноводные.

В компании «Флот РТ» информагентству подтвердили, что талые воды могли бы поправить положение с критическим обмелением рек. Напомним, что рекордное обмеление Волги произошло в прошлом году.

«Но уровень воды будет зависеть от того, как он будет урегулирован в каскаде гидросооружений Европейской части России. По прогнозу Росгидромета, в верхней части Волги и на Каме водохранилища будут наполняться интенсивнее других. Их даже решили заранее подготовить к весеннему половодью 2024 года, сбросив предполагаемые излишки воды вниз по Волге», – отметили в компании.

Талые воды могли бы поправить положение с критическим обмелением рек Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов, сообщили, что аккумулировать зимние осадки решено в Куйбышевском водохранилище. «Так получится сформировать запас, который потом можно будет распределить», – процитировали в компании замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадима Никанорова.

На брифинге в Доме Правительства Татарстана министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков пояснял, что ситуация с заполнением Куйбышевского водохранилища в 2024 году во многом зависит от интенсивности прохождения весеннего паводка и управленческих решений.

МЧС Татарстана прогнозирует паводок в сроки, близкие к климатической норме, то есть в последнюю декаду марта — первую декаду апреля.

МЧС Татарстана прогнозирует паводок в сроки, близкие к климатической норме Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Утверждены мероприятия для безаварийного пропуска весеннего половодья»

Весенний паводок из-за обильных осадков беспокоит дорожников. Для них важно сохранить мосты, автодороги и водопропускные трубы, которые могут пострадать из-за паводковых вод. На данный момент под контроль взято 132 участка региональных дорог, которые в прошлые годы подвергались подтоплению.

«Для контроля над подготовкой и проведением работ по пропуску паводковых вод в Татарстане создана противопаводковая комиссия и утвержден перечень мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, доведенный до подрядных организаций», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Миндортранса РТ.

Весенний паводок из-за обильных осадков беспокоит дорожников. Для них важно сохранить мосты, автодороги и водопропускные трубы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Чтобы весенний паводок прошел безаварийно, в подрядных организациях уже заготовлены материально-технические ресурсы. Для безопасного движения по дорогам и организации при необходимости объезда опасных участков подготовлены необходимые дорожные знаки и сигнальные вешки.

Кроме того, обследуются искусственные сооружения, очищаются отверстия водопропускных труб и малых мостов, лотков и быстротоков от снега и льда, проводятся замеры толщины льда возле опор мостов.

Всего в Татарстане на автомобильных дорогах регионального значения имеется 1062 моста и более 12,7 тыс. водопропускных труб.