Минэкологии РТ о ситуации весной на Волге: Надеемся на прогноз Гидромета

Ситуация с заполнением Куйбышевского водохранилища в 2024 году во многом зависит от интенсивности прохождения весеннего паводка и управленческих решений. Но самое главное — правильный прогноз Росгидромета. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Надеемся, что Росгидромет даст правильные прогнозы. На сегодняшний день уровень Куйбышевского водохранилища составляет 50 метров 68 сантиметров. По прогнозам к 1 апреля будет 51 метр по Балтийской системе. Для нас оптимальный уровень — 53 метра 50 сантиметров», — пояснил он.

Говоря о прогнозе на весну, министр также отметил, что важно учесть уровень промерзания почвы, запас влаги в снеге и интенсивность прохождения самих весенних процессов.

«Мы помним 2019 год, когда было много снега, но в итоге даже Свияга не выходила из берегов. Куйбышевское водохранилище опустошили и не смогли заполнить. Понадеялись, что снег растает и боковыми притоками придет в водохранилище, но этого не случилось, влага ушла в грунт», — констатировал он.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, режимы работы водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы. Очередное заседание запланировано на начало марта. «На нем Татарстан выскажет свои предложения», — заверили в ведомстве.