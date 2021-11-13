К чемпионке КВН из Альметьевска повернулись два наставника на шоу «Голос»

Чемпионка КВН из Альметьевска Светлана Малюткина будет петь в команде Пелагеи на шоу «Голос». 12 ноября исполнительница приняла участие в «слепых» прослушиваниях в юбилейном, десятом шоу на Первом канале. К девушке повернулись два наставника — Пелагея и Леонид Агутин.

Светлана исполнила зажигательную, как ранее она признавалась ИА «Татар-информ», композицию Highway to hell. Двое наставников в последний момент одновременно нажали красные кнопки. «У нас такое бывает», — объяснила Пелагея случайный синхрон, когда наставники развернули кресла.

Светлана Малюткина является участницей команды «Сборная Татнефти» — чемпиона Высшей лиги КВН. Пелагея узнала Малюткину после того, как развернула кресло. «А Света! Светлана же в команде КВН Альметьевска пела. Прикольно! Ну, вот ты и на „Голосе“. Представляешь? Конечно, ты нас развернула!» — поздравила девушку Пелагея.

Леонид Агутин пояснил, что повернулся к Светлане, потому что услышал в ней потенциал и большие возможности голоса. Дима Билан в свою очередь рассказал, почему не повернулся к Светлане. По его мнению, исполнение Светланы было «невероятным», однако в его команде осталось место только для одного человека, и он вымеряет «миллиметражи» для своей команды.

Светлана же сделала свой выбор в пользу экс-участницы КВН. «Я как кавээнщица выберу кавээнщицу», — сказала жительница Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что певица из Казани на «Голосе» покорила Агутина, спев блюз Анжелики Варум.