Певица из Казани на «Голосе» покорила Агутина, спев блюз Анжелики Варум

скриншот/соцсети

Певица из Казани — 24-летняя Олеся Полищук приняла участие в X юбилейном выпуске шоу «Голос на Первом канале и прошла тур «слепых» прослушиваний. Заветную красную кнопку нажал наставник Леонид Агутин.

На шоу Олеся исполнила песню из репертуара Анжелики Варум «Блюз», слова и музыку которой написал Сергей Петросян. Во время исполнения наставники одобрительно кивали головами, выражая одобрение. В один момент к Олесе повернулся Леонид Агутин, который с удовольствием дослушал исполнение композиции.

«Какая молоденькая!» — удивилась коллега Агутина Пелагея после того, как увидела Олесю. Она отметила, что развернуть к себе кресло Леонида Агутина, исполняя композицию из репертуара его супруги — это «большая честь». «И когда Леня повернулся, Вы начали петь еще круче», — сказала наставница, обращаясь к исполнительнице из Казани.

Пелагея также отметила, что у Анжелики Варум очень сложный репертуар и в исполнении Олеси эта композиция зазвучала по-новому. Дима Билан согласился с мнением коллег о таланте исполнительницы. А сам Агутин заявил, что «добавить ему нечего», предложив Олесе «поговорить дома».

Олеся Полищук учится в ГИТИСе, музыкой занимается с раннего детства, в 2008 году вышла в финал национального отбора на «Детском Евровидении». Про себя артистка также рассказала, что боится высоты и является душой компании.