Участница КВН из Альметьевска выступит на «слепых» прослушиваниях «Голоса»

12 ноября на Первом канале в юбилейном шоу «Голос» примет участие жительница Альметьевска Светлана Малюткина. В беседе с ИА «Татар-информ» девушка рассказала, что на «слепых» прослушиваниях она исполнит зажигательную песню.

Выступлению предшествовали долгие репетиции. «Репетировала и готовилась очень много, конечно же. Без работы и определенной подготовки в эфир не попасть. Какую исполню песню — увидите, услышите в эфире. Могу сказать только, что песня зажигательная», — поделилась Светлана.

Светлана Малюткина является участницей команды «Сборная Татнефти» — чемпионом Высшей лиги КВН, поэтому, вероятно, девушка не волнуется перед выходом на сцену. «Волнения не испытываю», — заверила Светлана.

О шансах на победу, по мнению собеседницы агентства, перед выступлением говорить не совсем правильно. «Поговорим об этом после эфира», — предложила она.

В своем Instagram Светлана Малюткина написала, что для нее это важное событие, и она надеется на поддержку поклонников, а также спросила мнение у своей аудитории, кто же из наставников к ней повернется. «Мне кажется, Пелагея узнает и повернется», «По-любому у Эрнста на всякий случай есть кнопка, разворачивающая всех», — обнадежили поклонники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что певица из Набережных Челнов покорила наставников шоу «Голос».